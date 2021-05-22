جهود مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة

تواصل وفود الوساطة المصرية اليوم جولاتها بين غزة وإسرائيل لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة.

وطالب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مصر بمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ووصل وفدان أمنيان مصريان إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي أعلن عنه مساء الخميس الماضي وبدأ سريانه الساعة الثانية فجر الجمعة.

وبدأ الوفد المصري الذي وصل لغزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

وطالب الوفدان المصريان في غزة وإسرائيل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

ومن جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

كما وجه الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الشكر والتقدير للجهود المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دورها وجهودها التي بذلتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بالدور الذي لعبته مصر في إقناع الفصائل الفلسطينية بقبول وقف إطلاق النار خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.

ووصل إلى قطاع غزة اليوم قافلة مساعدات مصرية تضم 130 شاحنة محملة بمواد طبية وغذائية.

وتأتى المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، حيث تقدم مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة ١٣٠ شاحنة محملة بعدد ٢٥٠٠ طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.