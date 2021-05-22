بأيدٍ مصرية.. وزير الإسكان يزور سد تنزانيا ويؤكد اهتمام السيسي بالمشروع

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، بعقد اجتماع مع مسئولي المشروع، بحضور السفير المصرى بتنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك".

وفى بداية الاجتماع قال الدكتور عاصم الجزار: "سعيد بوجودي بهذا المشروع للمرة الرابعة، ونحن هنا للوقوف علي مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا للمشروع".

وأضاف وزير الإسكان: "نود أن نرسل رسالة للتحالف المصري المنفذ للمشروع، نحن معكم ونقدر جهودكم المبذولة في هذا المشروع، وسنعمل على توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكم، لتوفير الحماية من الإصابة".

وأضاف وزير الإسكان: "لدينا لجنة مشكلة بقرار وزاري، وتكليف من الرئيس، لمتابعة المشروع، ونقدم تقريرا شهريا عن الموقف التنفيذى لاهتمامنا بالمشروع". واستمع وزير الإسكان، إلى شرح عن الموقف التنفيذي للمشروع، وانتهاء المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر، وتم عرض فيديو يوضح الموقف التنفيذي.

كما تم استعراض كميات الحفر التى تمت، ونسب تنفيذ الخرسانة المسلحة، والطرق، وموقف تصنيع المهمات. كما تم متابعة أعداد العمالة المصرية والتنزانية وغيرهما بالمشروع.