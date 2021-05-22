لبلبة تتحدث عن علاقتها بسمير غانم من حفل نجل رجل الأعمال..فيديو

/631953/لبلبة-تتحدث-عن-علاقتها-بسمير-غانم-من-حفل-نجل-رجل-الأعمالفيديو

كشفت الفنانة لبلبة، عن الحالة التي شعرت بها بعد فقدانها الفنان الراحل سمير غانم، الأمر الذي أثار غضب الجمهور بعدما أجرت تلك المكالمة الهاتفية أثناء تواجدها في الجونة لحضور حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل وسط الرقصات على أغانى الفنان عمرو دياب.

دوت الخليج يرصد كلمات لبلبة التي وصفت بها الراحل سمير غانم بعد وفاته، فضلًا عن علاقتها به على مدار رحلتهم ومسيرتهم الفنية.

علاقة لبلبة بالفنان الراحل سمير غانم

كشفت الفنانة لبلبة، عن علاقتها بالفنان سمير غانم، ووقوفه بجانبها في أي محنة تتعرض لها على مدار الأعوام الماضية، إلا أن تلك العلاقة القوية المتينة لن تمنعها من حضور حفل زفاف وسط الأنغام والرقصات بعد حضور جنازة سمير غانم.

وفي مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، خلال حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل في الجونة، قالت لبلبة إنها عندما كانت تشعر بالضيق وحينما تهاتف “غانم” يجعلها تضحك وتنسى أي مشكلة تواجهها.

أعمال جمعت لبلبة بسمير غانم

وأوضحت الفنانة لبلبة، أنها قدمت مع الراحل سمير غانم أهم أفلامها على مدار رحلتها الفنية، فضلًا عن مشاركتها في استعراضات غنائية، ومن الأفلام "البعض يذهب للمأذون مرتين" وظل يعرض في السينمات لمدة عام، وفيلم "424" والذي حقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.

ولفتت، إلى أنها طوال عمرها لم تسمع أن لديه مشكلة بينه وبين أي شخص، وكان دائمًا يدعمها في أي قرار تأخذه ووصفته بأنه إنسان عطوف وأخلاقه راقية، معبرة عن حزنها الشديد لخسارة صديق عزيز عليها.

الجدير بالذكر، أن الجمهور خرج ليتنقد كلًا من الفنانة يسرا، ولبلبة، وإلهام شاهين لحضورهما عزاء أهم أيقونة في الوسط الفني صباحًا، فضلًا عن كونه أعز أصدقائهم وزوج صديقتهم التي تقبع إلى الآن داخل المستشفى، وبعدها بساعات تنقلب الأحداث رأسًا على عقب وتبدل كلًا منهن ملابسهن السوداء، لترتدين الفساتين الصارخة إستعدادًا لإحياء حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال، لتنزل تلك الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرن بها وقع الصاعقة على الجمهور.