/631956/مفاجاة-أبو-ريدة-يعلن-إقامة-كأس-العالم-كل-عامين

قال هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم أن المقترح السعودي بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة هو أمر يستحق الإشادة

وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم اقتراح لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام . هذا الاقتراح السعودي قوبل بدعم دولي كبير، إذ تم التصويت لهذا الاقتراح من قبل 166 اتحادا ، مقابل رفض 22 صوتا فقط

أبو ريدة : العالم يتغير بسرعة

وتحدث هاني أبو ريدة وخلال أحداث الاجتماع الذي دار بين الجمعية العمومية الـ71 لـFIFA اليوم الجمعة عبر قناة "الرياضية" السعودية قائلا: "العالم يتغير سريعا، من كان يقول إن التغييرات التي حصلت داخل الملعب نفسه ستسير بتلك السرعة ويقبل الجميع تواجد التكنولوجيا؟".

وأكمل "كل ذلك يجعلنا نفكر في الأمر، هناك بالتأكيد جزء اقتصاد كبير جدا وندرس هل له انعكاس على المستوى الفني".

أبوريدة يكشف عن مدة كأس العالم

وأردف "كثرة الإيرادات ستعود بالنفع على الدول والمنتخبات الصغيرة، وكل شيء قيد الدراسة". وأتم أبو ريدة حديثه "الأجيال الجديدة تفكر بشكل مختلف وأعتقد أنه سيكون هناك رد مختلف على ذلك المقترح عن كوننا أشخاص قديمة في تلك المسألة".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز ": فيفا يدرس فكرة إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة وقال إنفانتينو عن إقامة كأس العالم كل عامين: اقتراح بليغ ومٌفصل وفي السياق ذاته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " عن تأجيل موعد بداية تصفيات كأس العالم 2022 لقارة إفريقيا