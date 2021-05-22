/631957/محافظ-شمال-سيناء-نستعد-لتسكين-المواطنين-فى-مدينة-رفح-الجديدة-بعد-7-شهور

شهدت محافظة شمال سيناء استقبال قافلة «مستقبل وطن» التى تضم العديد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، الموجهة إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم للأشقاء فى فلسطين.

محافظ شمال سيناء يعلن موعد تسكين مدينة رفح المصرية

وكان فى الاستقبال محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، وعدد من نواب المحافظة، من مجلسي النواب والشيوخ.

فى بداية حديثه رحب محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة بالوفد الذى ضم عددًا من الأحزاب والقوى السياسية، كما أشار خلال كلمته إلى أن هناك العديد من البنايات التى تقام فى الوقت الحالى، والتى تمثل المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة، مؤكدًا على أن مدينة شمال سيناء تخطوا بقوة خطوات التنمية.

محافظ شمال سيناء يرحب بالقوى السياسية

وقال محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة:" نسعى جاهدين إلى بناء وتطوير مدينة رفح الجديد، ومن المقرر أن يتم تسكين العديد من المواطنين القابعين فى محافظة شمال سيناء والإسماعيلية، على موعد أقصاه 7 شهور، ونبدأ فى التسجيل 1/1 القادم.

وتابع محافظ شمال سيناء، قائلًا:" المحافظة كانت وستظل هى سلة الغذاء لمصر بالكامل، فمساحتها 61 ألف كيلو متر، وتمثل مساحة سيناء بالكامل، وهناك 480 كليو شواطئ، تتقسم إلى نصفين شمال سيناء وجنوب سيناء، وشمال سيناء كان بها الأراضى الزراعية تعادل محافظة المنوفية، وأنا كنت موجود هنا وعاصرت هذا الموضوع.

واستكمل محافظ شمال سيناء، قائلًا:" نعمل مع الرئيس على أن هناك 261 ألف فدان سيتم إضافتهم إلى الرقعة التى كانت موجودة، وسيناء غنية بالثروة المعدنيةـ تكفينا لـ 100 سنة فى المستقبل، فالثروة التعدينية والزراعية هاتعمل تغيير كبير فى التركيبة السكانية.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن هناك سعى وعمل كبير، لتطوير ميناء العريش، مشيرًا إلى أن عرضها على البحر سيمتد، خاصة أنها أقرب نقطة لجنوب أوروبا، وكان الاختيار الموفق من القيادة السياسية لتطوير ميناء العريش، تغيير كامل لأهالى شمال سيناء لأنه ينتج عنها مئات المهن الأخرى.

وأختتم محافظ شمال سيناء، قائلًا:" قدر محافظة شمال سيناء أنها تتلقى كل حاجة، أول مرة أننا نقع على خط الحدود مع قطاع غزة، مواجهتنا 14 كيلو،وهى مسافة ليست طويلة، ونرحب بنواب البرلمان وممثلى الأحزاب والقوى السياسية".