/631958/وزير-الرياضة-يعلن-لجنة-الزمالك-الجديدة-بعد-إجتماع-اليوم-تفاصيل

أستقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك خلفا للجنة الثلاثية التي من المقرر رحيلها بشكل رسمي خلال ساعات ، ويعلن وزير الرياضة عن اللجنة الجديدة بشكل رسمي عقب الإجتماع المقرر إنعقاده عصر اليوم مع مجموعة من المرشحين لتولي المهمة الجديدة.

ويعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجتماعا هاما مع الأعضاء المرشحون لتولي المهمة بشكل رسمي عصر اليوم بمقر الوزارة ، ويعقب الإجتماع الإعلان الرسمي عن اللجنة الجديدة التي ستدير شئون القلعة البيضاء والتي من المقرر أن تنقسم للجنة إدارية ولجنة تنفيذية.

وعلم دوت الخليج أن القائمة تنحصر بين الأسماء التالية لتولي مهمة إدارة الزمالك الجديدة بعد رحيل الإدارة الحالية بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز.

لجنة الزمالك التنفيذية الجديدة

ومن المتوقع ان تكون اللجنة التنفيذية للنادي الزمالك مكونة من : حسين السمري مدير تنفيذي لنادي الزمالك طارق جبريل مدير مالي عاطف النمر مدير نشاط رياضي

أسماء لجنة الزمالك الإدارية الجديدة

ومن المتوقع أن تضم اللجنة الإدارية بنادي الزمالك الأسماء التالية : حسين لبيب رئيسا للجنة الإدارية

محمد الاتربي نائب رئيس اللجنة

الدكتور حسام المندوه عضوية هاني برزي عضوية

مؤمن صفا عضوية

هاني شكري عضوية

عمرو أدهم عضوية

ميدو مشرفا عاما على الكرة

ويتولي احمد حسام ميدو ، لاعب ومدرب الزمالك السابق ، منصب المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك بإعتبارها مسئولية يجب أن يتولاها شخصا لعب كرة القدم سابقا وهو الأمر الذي حرص عليه اللجنة الجديدة للفارس الأبيض بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة .

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية ارسلت خطابا رسميا لنادي الزمالك صباح أمس الجمعة تخطره فيه بتطبيق اللائحة الإسترشادية والتي تنص علي تولي لجنة ثلاثية تدير النادي مكونة من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير رياضي، الأمر الذي يعد رحيل اللجنة المتواجده حاليا مسألة وقت ليس اكثر ، ليكون بذلك البيت الأبيض على أعتاب لجنة جديدة سيتم الإعلان بشكل كبير عقب إجتماع وزير الشباب والرياضة والمقرر عقده مساء اليوم في الوزارة.