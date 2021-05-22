/631959/سلبية-عينة-شوبير-والفريق-يجرى-مسحة-إستعدادا-للسوبر-الإفريقي

أعلن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عينة السلبية التي أجراها اللاعب بخصوص فيروس كورونا بعد أن جاءت العينة إيجابية قبل رحلة الفريق المتجهة لمواجهة صن داونز.

وكشف النادي الأهلي عن إجراء النادي العديد من الاتصالات والجهود التنسيقية مع مسئولي وزارة الصحة؛ للتيسير على أعضاء النادي الراغبين في تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال إعداد كشوف بأسماء وأكواد الأعضاء الذين حرصوا على تسجيل بياناتهم في الموقع المخصص لوزارة الصحة وعبر الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة، وحصلوا بالفعل على الكود المحدد لتلقي اللقاح.

ومن المقرر أن يقوم الأعضاء داخل النادي الأهلي ومن خلال فروع المارد الأحمر بتسجيل الأسماء والأكواد في مكتب الخدمات بالنادي؛ حتى يتسنى إعداد الكشوف والاتصال بوزارة الصحة للإسراع بتحديد موعد تلقي اللقاحات، على أن تقوم وزارة الصحة بإبلاغ العضو بمكان وموعد أخذ اللقاح.

الأهلي يجري مسحة طبيه إستعداد لمباراة السوبر الإفريقي

على جانب أخر أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أجرى مسحة طبية صباح اليوم بعد أن أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يتضمن تقريرا مفصلا عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناء على طلب الاتحاد الإفريقي قبل خوض مباراة السوبر ؛ استعدادا لمباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.

ويستعد النادي الأهلي مواجهة صن دوانز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي بعد أن أنتهت مواجهة الذهاب بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا