/631959/سلبية-عينة-شوبير-والفريق-يجرى-مسحة-إستعدادا-للسوبر-الإفريقي
أعلن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عينة السلبية التي أجراها اللاعب بخصوص فيروس كورونا بعد أن جاءت العينة إيجابية قبل رحلة الفريق المتجهة لمواجهة صن داونز.
وكشف النادي الأهلي عن إجراء النادي العديد من الاتصالات والجهود التنسيقية مع مسئولي وزارة الصحة؛ للتيسير على أعضاء النادي الراغبين في تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال إعداد كشوف بأسماء وأكواد الأعضاء الذين حرصوا على تسجيل بياناتهم في الموقع المخصص لوزارة الصحة وعبر الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة، وحصلوا بالفعل على الكود المحدد لتلقي اللقاح.
ومن المقرر أن يقوم الأعضاء داخل النادي الأهلي ومن خلال فروع المارد الأحمر بتسجيل الأسماء والأكواد في مكتب الخدمات بالنادي؛ حتى يتسنى إعداد الكشوف والاتصال بوزارة الصحة للإسراع بتحديد موعد تلقي اللقاحات، على أن تقوم وزارة الصحة بإبلاغ العضو بمكان وموعد أخذ اللقاح.
الأهلي يجري مسحة طبيه إستعداد لمباراة السوبر الإفريقي
على جانب أخر أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أجرى مسحة طبية صباح اليوم بعد أن أرسل ملفا طبيا كاملا للفريق إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يتضمن تقريرا مفصلا عن كل لاعب من الناحية الطبية، وذلك بناء على طلب الاتحاد الإفريقي قبل خوض مباراة السوبر ؛ استعدادا لمباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.
ويستعد النادي الأهلي مواجهة صن دوانز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي بعد أن أنتهت مواجهة الذهاب بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر
تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا
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