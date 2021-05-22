/631960/شيرين-تستعيد-ذكرياتها-مع-سمير-غانم-من-حظي-اشتغلت-معاه

استعادت الفنانة شيرين الشهيرة بـ "شيرين صرصار" ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية الذي يعرض على قناة MBC مصر، وذلك من خلال كشف كواليس مسرحية المتزوجون وكيف كان يتعامل مع الجميع بحب وأريحية، قائلة: "كان إنسانًا بمعنى الكلمة".

دوت الخليج يكشف تصريح شيرين عن الفنان سمير غانم، فضلًا عن ذكرياتها مع كواليس مسرحية المتزوجون.

ذكريات شرين مع الراحل سمير غانم

حرصت شيرين، على كشف بعض ذكرياتها مع سمير غانم، لافتة إلى أنه إذا أجريت دراسة حول أعماله الفنية ومسرحياته سنجد أنه يبتعد بعدًا تامًا عن الإهانة والضرب، كما أنه كان يحب عمله لدرجة أنه يتفنن في كيفية تلبيس الشخصية التي سيؤديها، وكل الأشياء التي كان يرتديها من تصميمه الخاص، ويشترك في تنفيذها.

شيرين تروي كواليس مسرحية المتزوجون

وكشفت شرين، عن كواليس إفيه "الصرصار" في مسرحية المتزوجون قائلة: "بيقولولي الفاميلي نيم بتاعي دلوقتي (شيرين صرصار) أنا مضطرة أحب الصرصار عشان سبب شهرتي لكن مكنش حد ورا الإيفيه، إحنا كل يوم كنا بنعمل حاجة جديدة غير اليوم اللي قبله، فيه يوم كان عندي برد وجيت أقول الصرصار مطلعتش وصوتي قطع، فالناس ضحكت، وقالي قولتي إيه؟ فخلاني أكرره وأقوله تاني كل يوم".

وأضافت معربة، عن سعادتها بالعمل مع سمير غانم قائلة: "أنا من حسن حظي اشتغلت معاه في مسرحية المتزوجون، وأنا مكنتش أول حد يشتغل المسرحية، كانت الفنانة هويدا قبلي، ومعملش معايا ولا بروفة، بس كنت دائمًا حاسة إنه واقف جنبي خلال العرض، وفضل من ربنا إن أول مسرحية أعملها كاملة في حياتي تظل وتبقى لمدة 42 سنة، اتصورت سنة 1979، ومن فضل ربنا عليا أنها بتتعرض في العيد".

وصرحت شيرين بما اكتسبته من الفنان سمير غانم أثناء مشاركتها معه في مسرحية المتزوجون قائلة: "اتعلمت في المسرحية إني لازم أروح قبل العرض بساعتين، وهو كمان كان بيجي بدري، والأستاذ جورج برضه، ومفيش حاجة اسمها إننا بنستنى بعض، واتعلمت في مدرسة الأستاذ سمير غانم إن أنا ممكن أضحك من غير ما أقصد، واترجيته يعمل بروفة حتى واحدة قالي بكرة هنشتغل كتير".

واختتمت شرين حديثها مشيدة بأبناء الفنان سمير غانم: "النهاردة أد ما كنت حزينة على فراقه لكن كنت سعيدة جدا بولادي دنيا وإيمي وأزواجهم حسن ورامي، كنت شايفة بالظبط سورة في القرآن إن الواحد ميقولش ده جاب بنت أو ده مخلفش أو ده ذكراه مش هتبقى موجودة، إطلاقًا".

عمرو أديب ينعي الفنان سمير غانم برسالة مؤثرة في برنامج الحكاية

الجدير بالذكر، أن الاعلامي عمرو أديب، حرص على نعي الفنان سمير غانم خلال برنامجه "الحكاية"، فأعرب عن حزنه برسالة مؤثرة قائلًا: "فقدت مصر فنانًا حقيقيًا، ومدرسة في الكوميديا، نحت في الصخر وبنى مجده طوبة طوبة ووصل بعرق جبينه.. وسمير غانم قدم 60 سنة من الفن الجميل قدم خلالها 300 عمل، أشاع خلالها الضحكة والبسمة في وجدان المصريين ومحبيه بالوطن العربي.. والفنان الراحل كان له أسلوبه الخاص المتفرد الذي لن يستطيع أحد تقليده، ووصل إلى القمة وستظل ذكراه في قلوب جمهوره".