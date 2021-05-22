جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معهد كورى لعلاج الأورام بفرنسا، بحضور الدكتور تييرى فيليب مدير المعهد، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نور السبكى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية بباريس، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجارى.





وتناول اللقاء، وفقا لبيان صحفى، أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد، فيما يخص تدريب أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المصريين، على التقنيات الجديدة لعلاج السرطان فى مصر بالتعاون مع المعهد، ومناقشة مشروع توقيع اتفاقية بين الجانبين. واتفق الجانبان على صياغة مذكرة تفاهم، تكون بمثابة أساس لتطوير أى أنشطة مشتركة تتم بين الجانبين فى المستقبل. جدير بالذكر أن معهد كورى يعد مؤسسة من المؤسسات المعترف بها كمرفق عام فى فرنسا، ويتكون من مجمع مستشفيات ومركز أبحاث، ويعد مركزًا مرجعيًا لسرطان الثدى وسرطانات الأطفال، ويوفر العلاج لأمراض سرطانية أخرى مثل سرطان البروستاتا والمسالك البولية والجهاز الهضمى وعنق الرحم والوجه والرئة والجلد، والعديد من الأمراض الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يزور معهد كورى لعلاج الأورام فى فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.