صور.. وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصى

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى، وكذلك القضايا الإقليمية التى تمثل أولوية للبلدين. صرح بذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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