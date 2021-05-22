بـ 59 عنصرا إخوانيا.. وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمتها

وأضافت الوحدة أسماء 59 عنصرا إخوانيا، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المدرجين حتى الآن 6880 إرهابيا.
وتضم القائمة المحدثة اسم الإرهابى، وآخر أرقام الرقم القومى الخاص به، وتاريخ الميلاد، واسم الكيان ورقم القضية الصادر فيها حكم الإدراج وعدد الجريدة الرسمية التى نٌشر فيها قرار الإدراج.
وتقوم الجهات المعنية فى مصر بتعميم القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية.
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