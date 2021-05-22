صور.. تطوير مكتب استعلامات محطة قطارات القاهرة

جدة - نرمين السيد - طورت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مكتب استعلامات محطة القاهرة لتلبية رغبات واستفسارات جمهور الركاب والعمل على حلها بسرعة من خلال توفير خط أرضى و3 خطوط محمول، بالإضافة إلى الخط الساخن.





كما جرت إضافة 8 كبائن استعلامات منتشرة بمحطة القاهرة بالأرصفة أرقام 8 و11 ومدخل المحطة من جهه رمسيس بالأرقام التالية الرقم الأرضى 02-25753555، موبايل 01274422925 و01220008806 و01220008807، والخط الساخن 15047. وأكدت الهيئة، أنه تم تشغيل الخدمة بمجموعة من العاملين بالهيئة على مدار 24 ساعة بعد تدريبهم لتقديم خدمة تليق بجمهور المسافرين. يأتى ذلك فى ظل حرص الهيئة على توفير المعلومات والتواصل المستمر وحل المشاكل وتسجيل المقترحات وعرضها على المختصين أولا بأول.

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