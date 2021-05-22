«الصحة» تحسم جدل وجود سلالة «الفطر الأسود» في مصر

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة الفطر الأسود فى مصر بين مصابى كورونا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤن الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه فى حال ظهور أى مرض معدى أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء .

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح، امتلاك مصر نظام ترصد قوى للأوبئة ويختص بتتبع كافة الامراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمة ويقدم حلول سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا .

وتابع: هناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائى لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

يشار إلى أن الفطر الأسود أو "الفطر العفنى" ظهرت إصابات عديدة به فى دولة الهند مؤخرا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"