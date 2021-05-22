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وزير الخارجية يستقبل نظيره القبرصى لبحث القضايا الإقليمية وعلاقات البلدين

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية، نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى، وكذلك القضايا الاقليمية التى تمثل أولوية للبلديّن.

لقاء وزير الخارجية ونظيره القبرصى

لقاء وزير الخارجية ونظيره القبرصى

 

ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، صورا من اللقاء، صحبها بتعليق: "سامح شكرى، يستقبل بمقر وزارة الخارجية، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى وكذا القضايا الاقليمية التى تمثل أولوية للبلديّن".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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