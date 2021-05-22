الرئيس اللبناني يكشف تفاصيل ضبط أكبر شحنة حشيش في ميناء صيدا قبل تهريبها لمصر

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، إحباط أكبر عملية تهريب مخدر الحشيش بوزن 4 أطنان، كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى الإسكندرية، مهنئا بالإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات فى الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والأمن العام، وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة فى بعبدا.
وكان الرئيس عون تابع مسار ضبط عملية التهريب هذه من خلال التقارير التي وردت اليه، مشددا على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي طالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.
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