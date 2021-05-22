هالة صدقي تكشف كواليس حضورها جنازة سمير غانم.."كنت هحضر فرح واعتذرت"

/631963/هالة-صدقي-تكشف-كواليس-حضورها-جنازة سمير-غانمكنت-هحضر-فرح-واعتذرت

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن السبب وراء عودتها إلى مصر، والتي كانت من أجل حضورها حفل زفاف، حيث أنها كانت تتواجد خارج مصر الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حضور الفنانة هالة صدقي جنازة الراحل سمير غانم، الذي رحل مساء الخميس المنصرم، ليودعه نجوم الوسط الفني في جنازة مهيبة حضرها الجميع.

هالة صدقي تكشف سبب قطع اجازتها ونزولها إلى مصر

وكتبت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة: "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح".

وتابعت: "وكما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض، وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء أنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش، كانت تقولي علشان في عزائي عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقي عزاء كبير”.

وأضافت: “وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه أصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها، ودلال حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة، وأنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش".

واختتمت كلامها: "أوعى تحسبها أبدا سيبها علي ربنا واللي رايده هيكون، الإنسان مسير وغير مخير، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك".

ويسرا ولبلبة ينتهون من جنازة سمير غانم ويستعدون لحفل زفاف

وعلى الجانب الآخر انهت كلًا من يسرا وإلهام شاهين ولبلبة، وعدد من النجوم الكبار جنازة الفنان الراحل سمير غانم، ليتجهون إلى الجونة ويستعدون لإحياء حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال، على الرغم من الصورة التي ظهروا به خلال العزاء صباحًا ليتراقصون على نغمات عمرو دياب ليلًا، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الهجوم والانتقادات ضدهم.