النجوم: موقفنا من الإسماعيلي واضح..ومستقبل كريم فؤاد ما زال غامضا

/631964/النجوم-موقفنا-من-الإسماعيلي-واضحومستقبل-كريم-فؤاد-ما-زال-غامضا

أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم أن هناك مفاوضات قوية من جانب النادي الأهلي مع كريم فؤاد ووكيله للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن لم يتم التواصل معنا حتى الأن بشان التفوض على انتقال اللاعب .

وقال الطويلة في تصريحات إذاعية خاصة أنه" تحدث مع وكيل كريم فؤاد وقال له لكل وقت أذان وما زال هناك متسع من الوقت للتفاوض مع النادي الأهلي أو غيره من الأندية التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب,دعونا ننتظر هل سيفعل إنبي بند الشراء أم لا". وتابع تصريحاته قائلا " الاتصالات بيننا وبين انبي مستمرة وليس السبب فيها كريم فؤاد فقط ولكن هناك بعض اللاعبين الذين يرغب النادي البترولي في التعاقد معهم خلال الموسم المقبل .

الطويلة : مازلنا “محلك سر” تجاه أزمةالاسماعيلي

وعن حديثه عم أزمتهم مع نادي الإسماعيلي بخصوص اللاعب إبراهيم حسن قال" مازلنا "محلك سر" وتابع أن الاتحاد الدولي حين يعطي حكم يعطي بعده 30 يوم للتنفيذ وإلا تنفيذ العقوبة على الدراويش وتم خصم الـ3 نقاط نهائيا

وأتم الطويلة :"أخطأت في حقنا ولكنني لست نادمًا على ما فعلته أوقف قيد الإسماعيلي خلال فترة في الشتاء بسبب جماهير الإسماعيلي بعد نصيحة بشكل ودي من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة وهناك عقوبات أخرى تدريجية مثل خصم 6 نقاط التي من المحتمل صدورها خلال شهر من الان وكذلك المنع من القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فهل الإسماعيلي سيقدر على ذلك".

ويلعب كريم فؤاد في الموسم الحالي ضمن صفوف الفريق البترولي نادي إنبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي معارا من نادي النجوم ويقدم اللاعب مستويات هائلة جعلت مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء يسعون للتعاقد مع اللاعب نظرا لامكاناته المتميزة ولصغر سنه.