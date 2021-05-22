/631965/6-قنوات-مفتوحة-تنقل-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-بدوري-الأبطال

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي في تمام الثالثة من عصر اليوم بعد ان حقق المارد الأحمر الفوز في المواجهة السابقة بثنائية دون رد، ويستعرض دوت الخليج القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصر اليوم ، وتبث قناة bein sport 4 hd المشفرة احداث المباراة بين المارد الأحمر والنادي الجنوب إفريقي بجانب العديد من القنوات المفتوحة والتي يمكنك إستقبالها عبر التردد التالية.

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز

أعنت قناة RTS2 السنغالية نقل المباراة بين الفريقين عبرالتردد التالي: التردد : 11900 . الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز 27500.

قناة RTI الإيفوارية تعلن بث أحداث اللقاء عبر التردد التالي: التردد: 11881. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز / 27500.

قناة movistar liga de campeones ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11259 عمودي ، معدل الترميز، 22000 ، القمر، astra.

قناة zdf hd ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11054 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ،القمر، hot bird.

قناة negaah tv ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر afghansat 48°e.

قناة maiwand tv ويمكنك إستقبالها عبر التردد: 11885 أفقي ، معدل الترميز، 27500 ، القمر y1a.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتبث منصة beIN Sports Connect أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، وقررت الشبكة تعيين المعلق عصام الشوالي معلقا علي مباراة المارد الأحمر و بطل جنوب إفريقيا والمقرر إنطلاقها تمام الثالثة عصر اليوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا