/631966/جماهير-جنوب-إفريقيا-تهتف-للأهلي-قبل-مغادرة-فندق-الإقامة

حرصت بعض الجماهير و أعضاء الجالية المصرية من جنوب إفريقيا على ارتداء قميص الأهلي، وحمل لافتة «نحن نثق في النسر شكرا».. وذلك قبل مغادرة الفريق فندق الإقامة في مدينة بريتوريا لخوض مباراة اصن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين قبل التوجه إلى استاد لوكاس موريبي؛ لخوض مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت. ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون رد في جولة الذهاب بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا ، ويستضيف ملعب لوكاس موريبي أحداث المباراة بين الفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - بدر بانون - أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - أكرم توفيق.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا