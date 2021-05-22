بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادا لمباراة صن داونز

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غادرت بعثة الأهلي فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب مباراة صن داونز في إياب رببع نهائي دوري أبطال إفريقيا
وشارك الحسارب الرسمي للنادي الإهلي عبر كل من Facebook Twitter Twitter Email صورا لبعثة بعثة الأهلي, كرة القدم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وهي تغاد فندق الإقامة منذ قليل في طريقها إلى استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
موسيماني يحاضر اللاعبين
وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل نصف ساعة من التحرك من فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة. ويبعد استاد لوكاس موريبي ما يقرب من نصف ساعة عن فندق الإقامة في مدينة بريتوريا. وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في جولة الذهاب بالقاهرة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة اليوم لحسم التأهل لنصف النهائي، واستكمال مشوار البطولة للدفاع عن اللقب الإفريقي
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