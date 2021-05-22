/631969/عاجل-ميسي-مستمر-مع-برشلونة-في-الفترة-المقبلة

كشفت تقارير إعلامية صباح اليوم السبت ، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، قرر الاستمرارمع فريقه ، خلال المرحلة المقبلة ,غاقا الطريق أمام باريس سان جيرمان في التفاوض معه بشأن الانتقال إليه خلال الموسم المقبل .

ووفقا لشبكة قنوات” بي ان سبورت” يبقى مستقبل ميسي مع برشلونة غامضاً حتى هذه الان ، في ظل عدم حسم اللاعب الأرجنتيني لموقفه مع النادي الكتالوني بشكل رسمي بشأن الاستمرار مع الفريق من عدمه .

أشرف بن عياد يؤكد بقاء ميسي

وبحسب تصريحات أشرف بن عياد مراسل قناة بي إن سبورتس الإخبارية في كتالونيا ، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي الكتالوني, وذلك بسبب ارتباطه الدائم مع برشلونة وجماهيرها . وأكد مراسل بي إن سبورتس، أن علاقة ميسي مع النادي الكتالوني ستظل متواصلة. وكان ميسي يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني في بداية الموسم الحالي.

وأخطر إدارة الفريق في أغسطس 2020 يرغب في الرحيل عن عن النادي الكاتالوني بنهاية الموسم ، إلا أن النادي أجبره على البقاء لوجود الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة، ما أجبره على البقاء لعدم رغبته في اللجوء إلى القضاء مع نادي الطفولة. جدير بالذكر أن عقد البرغوث الأرجنتيني ينتهي مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري, ولكن اللاعب أبدى رغبة مبدئية في الاستمرار مع الفريق خلال المواسم المقبلة