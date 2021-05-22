/631970/عصام-موسي-يتقدم-بسؤال-برلماني-بشأن-الأهداف-التي-حققها-صندوق-رعاية-المبتكرين

تقدم النائب عصام محمود موسي، عضو مجلس النواب، بســؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الأهداف التي حققها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ من إنشاءه و حتى الأن، مؤكدا ان الأمم تنهض بعلمائها وباحثيها ومبتكريها وهو الأمر الذي توليه الدولة المصرية اهتمام بالغ خلال السنوات القليلة الماضية.

عصام موسى يسأل عن مدى إفادة صندوق رعاية المبتكرين

وأوضح النائب عصام موسي، أنه في احتفالية عيد العلم عام 2017 أوصى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من النشء والشباب، والذي يهدف لدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

واستكمل:” فضلا عن التواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، وجامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها، و انشاء منصات إلكترونية لتلقي الأفكار وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، و تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.

عصام موسى يسأل عن استراتيجية الصندوق

وأضاف عضو مجلس النواب، إلا أننا وبكل امانة منذ أن تم إنشاء ذلك الصندوق وحتى تاريخه لم يتثنى لنا الإطلاع أو معرفة ما هي الإستراتيجيات التي تم تنفيذها أو الاهداف التي حققها الصندوق من خلال دعمه للمبتكرين والنوابغ الوطنيين وما اكثرهم خلال تلك الفترة.

ووجه البرلماني للعديد من التساؤلات للحكومة حيث جاءت كالتالي:

1. ما هي الأهداف التي حققها الصندوق منذ إنشاءه وحتى الان؟ 2. ما هي الإستراتيجيات والخطط التي يستهدف الصندوق تنفيذها خلال الأونة المقبلة ؟ 3. ما هو الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تلك الخطوات بشكل مفصل ؟