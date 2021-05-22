سؤال وجواب.. إرشادات مهمة للجنة الطبية بالطائفة الإنجيلية عن لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة، فى بيان للطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، أنها بمتابعة من خلال عدة مصادر تبين زيادة فى إصابات كورونا، وقررت رفع مجموعة من التوصيات بخصوص اللقاح للكنائس الإنجيلية، داعية إلى الاستمرار فى تشجيع الناس على الحصول على اللقاح، وتطبيق بعض الإجراءات التى قد تساعد فى ذلك.

كما دعت إلى قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة المواطنين فى التسجيل لتلقى اللقاح، وإنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعى لتحفيز الناس على الإقبال على اللقاح، وأن تقوم الكنائس بتخصيص 30 - 60 ثانية فى كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإذاعة التنويهات فى جميع القنوات الفضائية المسيحية.

وأصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، مجموعة من الاستفسارات التى قد يحتاجها شعب الكنيسة حول لقاح الكورونا وإجاباتها بحسب المعلومات والأبحاث المتاحة حتى اليوم وهى:

- إيه هى الأنواع المتاحة فى مصر؟ وأيهما أفضل؟

الموجودين فى مصر الآن نوعين اللقاح الصينى "سينوفارم" واللقاح الإنجليزى "أسترا زينكا"، ولا يوجد أفضلية للقاح على الآخر، كل واحد له ميزات وله عيوب.

- هل ممكن يتنقل لى الفيروس من التطعيم؟

لا مش ممكن

- هل ممكن حد يجيله الڤيروس بعد التطعيم؟

ممكن طبعًا.. ودا حاجة من ثلاثة، إما كان ابتدى الإصابة قبل التطعيم، أو جاله عدوى من شخص آخر بعد التطعيم بفترة قصيرة قبل ما يكتسب المناعة، أو بعد ما اكتسب المناعة، لأن التطعيم برضه مش بيعطى مناعة 100٪؜ والفايدة منه مش أنه يمنع الإصابة، لكن الفايدة الأساسية إن لو حصلت إصابة لا تؤدى للوفاة أو تكون أعراضها بسيطة.

- حماية اللقاح تحدث بعد فترة زمنية أد إيه؟ وتستمر لفترة أد إيه؟

الحماية المستهدفة تبدأ بعد 15 يوما من الجرعة الثانية وغير معروف حتى الآن مدة الحماية لأن اللقاح لسه جديد، لكن لغاية النهاردة بنتكلم فى 6 شهور، إنما بقى بعد الفترة دى فى خلية محترمة بتفضل موجودة لفترة أطول بكتير يقال إنها بتفضل لسنوات ودى برضه بتساعد فى المناعة.

- هل بعد ما أخدت اللقاح مش هاحتاج الكمامة ولا الإجراءات الاحترازية؟

لا لازم الالتزام بكل الإجراءات لأن زى ما قلنا إن اللقاح لا يمنع الإصابة.

- مين أهم الفئات اللى المفروض تاخد المصل؟

فى ظل تزايد الأعداد حاليًا كله المفروض ياخده إنما برضه الأولوية للطاقم الطبى وأصحاب الأمراض المزمنة من الضغط والسكر والبدانه وكبار السن.

- أنا اتصبت بكورونا هل آخد المصل؟ وامتى؟

آه حضرتك ممكن تاخد المصل بس بعد شهر من التعافى، ولو كنت أخدت علاج بلازما للفيروس يبقى بعد 3 شهور.

- أنا عندى دور برد هل آخد المصل؟

ممنوع تاخد المصل وأنت عندك دور برد إلا بعد ما تتأكد تمامًا إن الدور ده مش كورونا وكمان الأعراض تنتهى عندك تمامًا.

-آخد كام جرعة؟

التطعيمات بتكون على جرعتين بينهم من 3 ل 4 أسابيع فى اللقاح الصينى، و3 شهور فى أسترازينيكا.

- لقاح أسترازينكا بيسبب تجلطات؟!

فى إنجلترا لقوا إن كل مليون اتطعموا باللقاح فيهم حوالى 4 أشخاص اتعرضوا لجلطات، ودى نسبة ولا حاجة إذا قارناها بنسبة الناس اللى بيحصل لهم تجلطات بسبب كورونا.

-يعنى ناخده ولا لأ؟؟

أيوة ناخده لأننا بنتكلم عن 4 حالات لكل مليون ومش كل الـ4 حالات بيموتوا! وإنجلترا إلى الآن شغالة تطعيم بيه ومبطلتش.

-إيه الأعراض اللى محتمل تحصل لى بعد ما آخذ اللقاح؟

احتمال يحصل ارتفاع فى درجة الحرارة وتكسير وهمدان ودى أعراض عادية للقاح، ما تقلقش منها وخد باراسيتامول قرصين / 8 ساعات لحين اختفاء الأعراض.

- هل الحوامل تاخد المصل؟

لا

- هل المرضعات تاخذ المصل؟

لا، ما فيش دراسات كفاية لغاية دلوقت.

- هل أصحاب أمراض المناعة ياخدوا المصل؟

الأكثر أمانًا لأصحاب أمراض المناعة هو السينوفارم.

-إزاى أقدر آخد اللقاح وفين؟

بتسجّل فى موقع وزارة الصحة ببياناتك وبتختار أقرب منطقة ليك وبيبعتولك رسالة بعد فترة بالمكان والزمان ودا رابط موقع التسجيل

‏https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

- أنا سجّلت من فترة بعيدة وما جاليش أى رسالة بالميعاد، أعمل إيه؟

تدخل على الموقع تانى وتعمل إعادة تفعيل للطلب أو تتصل بالتليفون برقم الخدمة 15335 وهايساعدوك.

وحذرت اللجنة بشدة لأن أعداد الإصابات، وشدة الإصابات، ونسب الإشغال فى المستشفيات، والوفيات فى زيادة رهيبة، قائلة: "بنرجوكم منع أى تجمعات الفترة القادمة، والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعى واللقاح".

واختتمت اللجنة: "نصلى إلى الله أن يحفظ شعب مصر والعالم من الوباء، ويشفى المصابين ويعزى المكلومين".