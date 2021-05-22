جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الجمعة، اجتماعًا مع وفد جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، بحضور الدكتور عصام الكُردى رئيس جامعة العلمين الدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور نور السبكى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية بباريس، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها وزير التعليم العالى للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجارى.





وتناول الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، بحث الاتفاقية المتوقع توقيعها بين جامعة العلمين الدولية وجامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، وذلك من أجل تشجيع تنظيم زيارات للباحثين فى الجامعتين، وتطوير المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز التبادل الثقافى والعلمى بين الباحثين، وتفعيل الأنشطة الجامعية الأخرى بما فى ذلك التبادل الطلابى. واتفق الجانبان على إتاحة إنشاء المؤسستين لبرامج مشتركة تؤدى إلى منح درجات علمية مشتركة، وسوف يتم تضمين التفاصيل المتعلقة بمدة الدراسة، وتنظيم التدريس، والإدارة الأكاديمية والإدارية فى اتفاقية التعاون المزمع توقيعها خلال الفترة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يعقد اجتماعا مع وفد جامعة جان مولان ليون 3 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.