وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البحرينى لبحث الأوضاع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور عبد اللطيف الزيانى وزير خارجية البحرين، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطينى، بما فى ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى القطاع. هذا، وتم التأكيد أيضًا على أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام. كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيزها فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين وعلى نحو يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

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