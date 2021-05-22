فيديو- وزير الأوقاف: 3 أخطاء شائعة فى الوضوء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، عبر مقطع فيديو نشر على حسابه الرسمى بموقع "يوتيوب"، أن من بين الأخطاء عدم تعميم الوجه بالمياه، بالإضافة إلى عدم غسل اليدين والمرفقين حتى الكوع كاملا، بالإضافة إلى عدم غسل باطن القدم والاكتفاء بمشط القدم.

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