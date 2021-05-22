/631971/يسرا-وإلهام-شاهين-ولبلبة-يرفعن-شعار-الحي-أبقى-من-الميت-صور

هاجم رواد السوشيال ميديا نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا و النجمة إلهام شاهين، ولبلبة، بعدما احتفلا بزفاف نجل أحد رجال الأعمال في الجونة، بعد جنازة صديقهم الراحل سمير غانم بساعات.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور على ذلك المشهد القاسي الذي تصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أن الراحل سمير غانم كان يعد من أهم أصدقائهم في الوسط الفني وكذلك الفنانة دلال عبدالعزيز التي لاتزال ليس لديها أي علم بنبأ وفاة زوجها وشريك حياتها سمير غانم دون أن تلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة.

الجمهور ينتقد يسرا وإلهام شاهين

فجر الجمهور سيل من الانتقادات اللاذعة التي وجهوها إلى الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، ولبلبة على وجه الخصوص، واصفين ما جرى ببعض التعليقات التي تضمنت: "الحي أبقى من الميت .. دوام الحال من المحال .. حاجة تحزن فعلًا الميت ميحزنش عليه غير أهله فقط"، وعيلها من الكلمات الهجومية التي طالت من كبار نجمات الوسط الفني.

وهناك العديد من الجماهير الذين صدمتهم أفعال بعض النجوم مثل الفنانة يسرا التي كانت تبكي صباحًا وتواسي أبناء الراحل سمير غانم، وكذلك الفنانة إلهام شاهين التي تعتبر من أعز أصدقاء الفنانة دلال عبدالعزيز، ليظهروا ليلًا في إحدى الأفراح بالفساتين الصارخة ليتراقصون على أنغام عمرو دياب، متناسين وفاة الراحل سمير غانم.

وعلق المؤلف أيمن سليم، على تلك الصور والفيديوهات المتداولة، قائلًا: “صورة الفنانين اللى حضروا جنازة الفنان الراحل سمير غانم الصبح و بيرقصوا فى فرح مع عمرو دياب بليل فى نفس اليوم صورة مرعبة !!!! ، بتوضح إنك مهما اشتغلت وكنت ناجح وكنت وكنت آخرك بوست نعى و حضور جنازة أو عزا و شكرًا ، لا اللى بيطبلولك هينفعوك و لا اللى بينك و بينهم عيش و ملح تتوقع إنهم هيصونوه إلا من رحم ربي..ربنا يرحم أمواتنا جميعًا”.

رقص يسرا على أنغام عمرو دياب

ظهرت يسرا في مقطع الفيديو المتداول على منصات السوشيال ميديا، مرتدية فستان فضفاض باللون الأحمر الصارخ، ما تنافى تمامًا مع ظهورها في اليوم ذاته حين تم تشييع جنازة الراحل سمير غانم، حيث ظهرت بالملابس السوداء دون مكياج بوجه شاحب ظهر عليه الحزن لفقدان صديقها المقرب حسب قولها في نعيها له.