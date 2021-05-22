/631974/مفاجأت-غريبة-في-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-صن-داونز-بدوري-الأبطال

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مباراة الأهلي وصن داونز في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين في تمام الثالثة عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي المقرر خوض لقاء صن داونز في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، وشهد التشكيل مفاجأت بالجملة بتواجد لاعب وسط مختلف عن المواجهة السابقة . تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن. تشكيل صن داونز لدوري أبطال إفريقيا وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والتي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا

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