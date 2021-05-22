محدث لحظة بلحظه.. نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

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ستنطلق المباراة بعد قليل

يخوض النادي الأهلي مباراة صن داونز ضمن جولة الإياب لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد لوكاس موريبي في بيريتوريا ويأمل النادي الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لخوض لقاء صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد لوكاس موريبي . تشكيل الأهلي ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى خط الدفاع: رامي ربيعه ,بدر بانون , ياسر إبراهيم , محمد هاني خط الوسط : عمرو السولية , أليو ديانج , أيمن أشرف خط الهجوم: محمد مجدي «أفشة», صلاح محسن في الأمام : محمد شريف تشكيل صن داونز بينما دخل صن داونز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو في الدفاع: ريكاردو ناسكيمينتو- - موسى ليبوسا ـ ريفالدو كوتيزي في الوسط: ثابيلو مورينا- - أوبري موديبا- أنديلي جالي ـ سيفيسيهلي مخيزي في الهجوم: جاستون سيرينو- - ثيمبا زواني ـ بيتر شالوليلي

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