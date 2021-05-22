النقض تؤيد المشدد والغرامة لمستشار وزير الصحة الأسبق فى قضية الرشوة

جدة - نرمين السيد - رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة الأسبق، وذلك على حكم السجن والغرامة الصادرين بحقه وذلك فى القضية التى تحمل رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلامياً برشوة وزارة الصحة وأيدت حكم محكمة الجنايات.





وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس فى عام 2018 بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثانى من العقوبة.

وأودعت المحكمة حيثياتها أنه فى غضون الفترة مابين مطلع غضون يناير اتفق المتهمان واتحدت إرادتهما على الرشوة المكتملة الأركان فإن المتهم الأول بصفته موظف عمومى لمستشار وزير الصحة، ونزوعا منه بالاتجار فى وظيفته العامة والرغبة فى الكسب بالحرام.

وأضافت الحيثيات أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل بصفته بأنه طلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، كما أخذ منه 8 شيكات إجمالى 2 مليون مقابل إسناد مشروعات الخدمة الوطنية، وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثانى وصل فى ارتكاب جريمة الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمان فى القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق قد قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام قيام المتهم "أحمد عزيز"، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و"أيمن عبد الحكم إسماعيل"، موظف بمستشفى عين شمس الجامعى، أنهما فى غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من صاحب شركة للأجهزة الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.