صور.. افتتاح المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، المقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية.





يأتى المقر الجديد ضمن خطة التوسع فى إنشاء مقرات جديدة لهيئة قضايا الدولة على أحدث الطرز المعمارية والوسائل التكنولوجية الحديثة التى تواكب العصر وتخدم المواطنين.

وأعرب المحافظ، وفقا لبيان صحفى، عن فخره بافتتاح صرح قضائى جديد فى عروس البحر الأبيض المتوسط، لهيئة من أعرق وأقدم الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الشريف، أن هيئة قضايا الدولة تعمل على حل الكثير من القضايا التى تختص بالدفاع عن حقوق الدولة منذ ما يقرب من 150 عاما، إذ جرى إنشائها عام 1875م.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى كلمته، أن هيئة قضايا الدولة تعد من أعرق الهيئات والجهات القضائية فى مصر، ولديها سجل حافل بالإنجازات.

حضر الافتتاح كل من المستشار جميل الجمل، رئيس قطاع غرب الدلتا، والمستشار محمد البراوى، رئيس قطاع وسط الدلتا ثان، والمستشار إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، والمستشار مرزوقة إسماعيل نائب رئيس الهيئة رئيس فرع إسكندرية أول.