صور- استعدادا لافتتاحه.. وزير النقل يتفقد محور قوص بقنا

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه أشرف الداودى محافظ قنا، محور قوص، استعدادا لافتتاحه الرسمى خلال الفترة المقبلة مع ثلاثة محاور أخرى على النيل، وعدد من مشروعات الطرق والكبارى بصعيد مصر.





أكد الوزير، أن المحور تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبا أمام حركة المرور بناء على توجيهات القيادة السياسية تسهيلا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 30 عملا صناعيا "15 كوبرى و15 نفقا"، منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من "الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربى" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأضاف أن المحور سيساهم فى ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوى والطريق الزراعى والطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل شمال مدينة قوص، بالإضافة إلى تنمية الحركة السياحية فى محافظة الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع "السكر – الورق – مطاحن مصر العليا" بمدينة قوص، وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر، وإلغاء المعديات النيلية، والحد من خطورة التنقل من جانبى النيل، وسيساهم المحور أيضا فى التنمية والاستثمار فى مشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتى قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط والمساهمة فى استصلاح الإراضى الزراعية شرق وغرب المحور.

وأكد وزير النقل، أن القيادة السياسية، وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو متر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمحاور النيل فى صعيد مصر تم التخطيط لإنشاء 14 محورا بتكلفة 18.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء 7 محاور بتكلفة 7.1 مليار جنيه وهى "طما – جرجا– بنى مزار"، بالإضافة إلى "عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة" التى سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة وجارى تنفيذ 7 محاور بتكلفة 11.4 مليار جنيه وهى "ديروط – دراو – بديل خزان أسوان الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط".

كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ ازدواج بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى قنا/ الأقصر بطول 108 كم وتبلغ تكلفته 800 مليون جنيه، ويمتد من الأقصر /طيبة/قوص/قفط /قنا، ويتم تنفيذ الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثةFDRو CIR.

وتفقد الوزير، خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.

يأتى ذلك فى إطار جولة وزير النقل، اليوم بعدد من محافظات صعيد مصر، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها الوزارة.