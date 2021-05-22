الجامعة اليابانية: استخدام تكنولوجيا المعلومات لتأهيل المبانى التراثية

جدة - نرمين السيد - نفذت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب أول مشروع بحثى من نوعه، لإعادة تأهيل المبانى التراثية فى الإسكندرية ومن بينها فيلا قرداحى ومركز الإسكندرية للإبداع.





ومن جانبه، قال الدكتور أمين شكرى، أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية، إن المشروع ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبى وتشترك فيه فرق بحثية من "إيطاليا، إسبانيا، قبرص، الأردن، فلسطين، لبنان ومصر".

ولفت إلى أنه يجرى استخدام تكنولوجيا المعلومات لإعادة تأهيل المبانى ذات الطابع التراثى، عن طريق تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمبانى المستهدفة.

وأضاف شكرى، أن الطاقة هى عماد التنمية ويؤثر الفقد فيها على الاقتصاد الوطنى والبيئة والاحتباس الحرارى، ما يؤكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى التراثية والمبانى العامة وأهمية اعتماد حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور زياد الصياد، عضو هيئة التدريس بقسم العمارة جامعة الإسكندرية وعضو الفريق البحثى للمشروع، أن فكرة مشروع BEEP تستخدم برامج متخصصة ثلاثية الأبعاد لمعرفة المواد المستخدمة فى البناء وعمل محاكاة للطاقة داخل المبنى مثل التدفئة فى فصل الشتاء والبرودة فى فصل الصيف.