السفير المصري في واجادوجو يلتقي رئيس البرلمان البوركيني ورئيس الدورة الحالية لاتحاد...

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، "حسن بالا ساكندي" رئيس البرلمان البوركيني (الجمعية الوطنية) ورئيس الدورة الحالية لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثُنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقيّن، كما قام السفير المصري بتسليم رسالة تهنئة موجهة من د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إلى رئيس البرلمان البوركيني.
تناول اللقاء كذلك عدد من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات في قطاع غزة والأراضي المحتلة، حيث أشاد ساكاندي بالدور المصري الذي لا غنى عنه وجهود الوساطة المصرية الفعّالة، بالاضافة إلى تطورات المتعلقة بملف سد النهضة.
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