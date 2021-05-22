الخارجية الصينية: مصر دولة رئيسية ورائدة في المنطقة..ونثمن دورها في الوساطة بين...

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مصر دولة رئيسية ورائدة في المنطقة، وأنها واثقة تماما بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين، معربة في الوقت نفسه عن تقديرها الشديد للدور الذي لعبته مصر في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، واستعدادها للعمل مع القاهرة لتعزيز الحلول السلمية لأزمات الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية، مع استغلال الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر لمستوى جديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في الثلاثين من مايو الجاري- "يقدر الجانب الصيني تقييمات مصر للعلاقات الصينية المصرية. إن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 65 عاما، صمدت هذه العلاقات أمام اختبارات الوضع الدولي المتغير، وحافظت على تنمية صحية وثابتة".