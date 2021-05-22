وزير النقل يتفقد محور قوص على النيل استعداداً لإفتتاحه الرسمي خلال الفترة...

خلال جولته اليوم بعدد من محافظات صعيد مصر لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها وزارة النقل تفقد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل يرافقه محافظ قنا محور قوص على النيل بمحافظة قنا استعداداً لإفتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة مع ثلاثة محاور أخرى على النيل و عدد من مشروعات الطرق والكباري بصعيد مصر

أكد وزير النقل أن المحور قد تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبا امام حركة المرور بناءاً على توجيهات القيادة السياسية تسهيلا على المواطنين مشيراً إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، و يشتمل على 30 عملاً صناعياً (15 كوبرى و 15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف

مضيفاً أن هذا المحور سيساهم في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل شمال مدينة قوص بالاضافة الى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع ( السكر – الورق – مطاحن مصر العليا ) بمدينة قوص و حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر وكذلك إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبي النيل و سيساهم المحور أيضاً في التنمية والإستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط والمساهمة في إستصلاح الإراضي الزراعية شرق وغرب المحور

وأكد الوزير أن القيادة السياسية قد وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل مشيراً الى انه فيما يتعلق بمحاور النيل في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء عددها 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه حيث تم الانتهاءانشاء عدد7 محاور بتكلفة 7.1مليار جنيه وهي ( طما – جرجا– بني مزار ) بالاضافةالى ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة) التي ستم افتتاحها خلال الفترة القادمة وجاري تنفيذ عدد7 محاور بتكلفة 11.4مليار جنيه وهي(ديروط – دراو – بديل خزان أسوان الفشن – أبو تيج – شمال الاقصر -منفلوط ) .

كما تابع الوزير اعمال تنفيذ ازدواج بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقي قنا/ الاقصر بطول 108 كم والذي تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه ويمتد من الأقصر /طيبة/قوص /قفط /قنا ويتم تنفيذ كافة الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثةFDRو CIR .حيث تفقد الوزير خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة مؤكداً على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة

مشيرا إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.