فى ظل حرص الهيئة على توفير المعلومات والتواصل المستمر وحل المشاكل وتسجيل المقترحات وعرضها على المختصين اول بأول فقد قامت الهيئة بتطوير مكتب استعلامات محطة القاهرة لتلبية رغبات و استفسارات جمهور الركاب والعمل على حلها بسرعه من خلال توفير خط ارضى وعدد 3 خطوط محمول بالاضافة الى الخط الساخن وكذلك وجود ( 8 ) كبائن إستعلامات منتشرة بمحطة القاهرة بالأرصفة أرقام 8 ، 11 ومدخل المحطة من جهه رمسيس بالأرقام التالية : • الرقم الأرضى : 25753555 02 • موبايل : 01274422925 • موبايل : 01220008806 • موبايل : 01220008807 • الخط الساخن : 15047 وأكد رئيس الهيئة انة تم تشغيل الخدمة بمجموعه من العاملين بالهيئة على مدار ال24 ساعه بعد تدريبهم لتقديم خدمة تليق بجمهور المسافرين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد : تحديث وتطوير مكتب استعلامات محطة القاهرة للتواصل مع جمهور... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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