شقيق سمير غانم يكشف دخول مرض الفطر الأسود مصر والصحة ترد

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، بعدما خرج شقيق الفنان سمير غانم ليروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، وسبب وفاته الذي أثار فزع العديد من المواطنين، بعدما كشفه شقيقه مفصحًا عن إصابة سمير غانم بالفطر الأسود.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تصريحات شقيق سمير غانم، ورد وزارة الصحة على تلك الأنباء التي أفزعت الجمهور خلال الساعات الماضية.

سبب وفاة سمير غانم الفطر الأسود

كشف شقيق الفنان سمير غانم، أن الأخير أصيب بـ الفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي سبب له العديد من المضاعفات على الرغم من شفاؤه منه.

وأوضح، أن شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بفيروس كورونا، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، مؤكدًا أنه أصيب بكورونا أيضًا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج من تدعيات هذا الفيروس، على الرغم من تعاطي كلاهما نفس أدوية العلاج.

كما لفت شقيق الفنان، إلى أن سمير غانم أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، وأن هذا من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان، قائلًا: “كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان واعي لمن كانوا يزورونه في غرفته..كنا عنده انا وايمي ودنيا قعد متابعنا بعينه”.

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب آخر لوفاة سمير غانم

من جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنان أشرف زكي، أن الأزمة الصحية التي مر الفنان سمير غانم مؤخرًا جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، ثم حدث فشل كلوي أدى إلى الوفاة، مشيرا إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، مستقرة حتى الآن.

فيما تفاعلت بعد الجهات ومنها المركز المصري للحق في الدواء، والذي طالب على لسان مديره التنفيذي محمود فؤاد، وزارة الصحة بضرورة التوضيح وإصدار بيان يوضح حقيقة الأمر الذي وصفه بالمرعب حالة وصول السلالة الهندية إلى مصر .

رد وزارة الصحة على إنتشار الفطر الأسود

وأكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود في مصر بالنسبة لمرضى كورونا، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا.