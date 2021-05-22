/631983/التعليم-تنوى-تحويل-الكتب-الورقية-إلى-إلكترونية-العام-المقبل

فى ظل ما تفرضه علينا أجواء فيروس كورونا، من تغير كامل فى منظومة التعليم فى مصر، واتباع النهج الإلكتروني فى التدريس والتناول، تسعى وزارة التعليم العالى إلى تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية.

مصادر لـ دوت الخليج: هناك سعى لاستبدال الكتب الورقية بأخرى إلكترونية

ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة، فإن هنا سعى حقيقي لتغيير نهج التعليم من خلال تغيير الكتاب الورقي، واستبداله بآخر إلكتروني، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، مع التشديد على عدم تناول أو تداول الكتاب الورقى.

التعليم العالى: كورونا تفرض سياق جديد للتدريس

تنطلق تلك الرغبة التى تسعى وزارة التعليم العالى تنفيذها من واقع ما تفرضه جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على التعليم، حيث جرى تحويل كامل فى منظومة التدريس بدءً من استخدام التابلت. ووفقًا لما علمه موقع دوت الخليج، فإنه قد تم منح الحرية لرؤساء الجامعات لتحديد المواعيد الممكنة للامتحانات بالنسبة للطلاب الذين اعتذروا عن أداء الامتحانات خلال العام المنقضي، وذلك بالجمع مع امتحانات الكليات.

التعليم العالى تشير إلى نص اللائحة التنفيذية بالجامعات

وإتاحة السماح بالطلاب المعتذرين عن أداء الامتحانات جاء انطلاقًا من نصر المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، والذى ينص على:( " إذا تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب ".

ووفقًا لما نص عليه القانون فإن للطلاب الحق الكامل فى تأدية الامتحانات، مع احتفاظهم بشكل كامل بالدرجات الممنوحة لهم، ويأتى هذا اتساقًا مع تقديم العديد من الطلاب لاعتذارات تتعلق بخوض الامتحانات، وهى ما تراها مقبولة ومنطقية.