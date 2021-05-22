/631976/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-وصن-داونز

رمية تماس لصالح صن داونز د4 خطأ لصن داونز د6 استحواذ تام لصالح الفريق الجنوب إفريقي د7 توقف المباراة دقيقة لعلاج لاعب صن داونز د9 إصابة للشناوي بعد تدخل من جانب مهاجم صن داونز د10 استئناف المباراة د11 خطأ دفاعي من صن داونز ولكن الكرة تمر إلى ركنية د12 هدف للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم د14 تمريرات قصيرة بين لاعبي صن داونز في منتصف الملعب د16 ركنية لصن داونز وتوقف المباراة بعد ارتطام الكرة بأيمن أشرف د18 عرضية قوية عن طريق أيمن أشرف ولكن لم تجد من يقابلها لتمر إلى ضربة مرمى للفريق الجنوب إفريقي د19 خطأ لصالح صن داونز لكن الشناوي يتألق د21 كرة طولية بعيدة تماما عن شباك الحارس أونيانجو د23 خطأ لصالح صن داونز د25 اونيانجو ينقذ الفريق الجنوب إفريقي من هدف ثاني ويخرج الكرة خارج الملعب لركنية د27 ركنية لصالح صن داونز د29 فرصة خطيرة لصالح صن داونز ولكن الدفاع يخرجها لركلة ركنية د30 هدف التعادل لنادي صن داونز عن طريق موسى إيبوزا د33 ركنية لصالح صن داونز د35 ضربة مرمى لصالح الشناوي د36 فرصة لصالح الأهلي ولكن أفشة لا يحسن استقبال الكرة د37 خطأ لصالح الأهلي د38 فرصة خطيرة لصالح صن داونز ولكن الكرة تمر بجانب القائم د39 ضغط متواصل من جانب صن داونز من الناحية اليمنى د41 توقف المباراة بعد إصابة السولية د43 استئناف المباراة وكرة خطيرة لصن داونز ينقذها الشناوي د44 خطأ لصالح أفشة في منتصف الملعب الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع الحكم يطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بهدف مقابل هدف انطلاق المباراة يخوض النادي الأهلي مباراة صن داونز ضمن جولة الإياب لمنافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد لوكاس موريبي في بيريتوريا ويأمل النادي الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الصعود لنصف نهائي دوري الأبطال. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لخوض لقاء صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد لوكاس موريبي . تشكيل الأهلي ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى خط الدفاع: رامي ربيعه ,بدر بانون , ياسر إبراهيم , محمد هاني خط الوسط : عمرو السولية , أليو ديانج , أيمن أشرف خط الهجوم: محمد مجدي «أفشة», صلاح محسن في الأمام : محمد شريف تشكيل صن داونز بينما دخل صن داونز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو في الدفاع: ريكاردو ناسكيمينتو- - موسى ليبوسا ـ ريفالدو كوتيزي في الوسط: ثابيلو مورينا- - أوبري موديبا- أنديلي جالي ـ سيفيسيهلي مخيزي في الهجوم: جاستون سيرينو- - ثيمبا زواني ـ بيتر شالوليلي

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