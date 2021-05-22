/631980/محمد-زين-الدين-يوجه-بيان-عاجل-للحكومة-بسبب-تأجيل-بعض-المشروعات-الخدمية-بحجة-تضمينها-بمبادرة-حياة-كريمة

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة ممثلة في وزارات التخطيط والمالية والإسكان، بشأن تأجيل تنفيذ بعض في عدد من المحافظات على الرغم من تحديد مواعيد التنفيذ والتصميمات وأحيانا توفير المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنات.

مجلس النواب وحياة كريمة

وأشار النائب في البيان العاجل، إلى أن عدد كبير من المشروعات في كثير من المحافظات تم تأجيل تنفيذها على الرغم من وجودها في خطة الحكومة، وعمل دراسات الجدوى اللازمة والتصميمات التفصيلية ووجودها ضمن خطة الدولة والموازنة الخاصة بها.

وقال زين الدين: لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بعض المشروعات تم إسنادها للشركات المنفذة وتم سحبها مرة أخرى، بحجة أن بعضها سيدخل ضمن مبادرة حياة كريمة في السنوات المقبلة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود توضيح من الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء التأجيل، مشيرا إلى أنه يتم تأجيل هذه المشروعات بعد عمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية، متسائلا: أليس هذا إهدارا للمال العام خصوصا وأنه في حالة التنفيذ مرة أخرى يحتاج لرسومات وتصميمات جديدة؟.

وأوضح محمد زين الدين، أن تأجيل بعض المشروعات الخدمية خصوصا يكون له تأثير سلبي على مصالح المواطنين، لاسيما وأنها جميعا مشروعات تهم المواطن اليومية.