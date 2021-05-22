/631981/ياسر-إبراهيم-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-مرمى-صن-داونز-فيديو

سجل ياسر إبراهيم لاعب فريق الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي ضمن مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ببعد أن حقق الفريق الفوز في المواجهة السابقة بثنائية دون رد.

وأنطلقت مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي دون حضور جماهيري كبير وبتواجد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الصعود للدور القادم بدوري أبطال إفريقيا.

صن داونز 0 × 1 الاهلي | هدف ياسر ابراهيم



رابط المباراة بث مباشر: https://t.co/k9fvtarRuH



قناة تليجرام اهداف مباريات اليوم:https://t.co/YGJiAqRssY pic.twitter.com/Jqur6cewSJ — تليجرام اهداف مباريات اليوم (@mgkora1) May 22, 2021

وتبث قناة 4 beIN Sports ومنصة beIN Sports Connect الناقلة بشكل حصري للمواجهات ، أحداث اللقاء بين الأهلي وصن داونز بتعليق صوتي للمعلق التونسي عصم الشوالي في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب و طل جنوب إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا