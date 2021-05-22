/631985/3-أعمال-جديدة-تستقبلهم-دور-العرض-بين-موسمي-عيد-الفطر-وعيد-الأضحى

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجع إيرادات الأفلام المشاركة في سباق موسم عيد الفطر هذا العام بعد الانتهاء من إجازة العيد، وبرغم ذلك إلا أن بعض الأعمال الجديدة قررت التغلب على مخاوفها بعرض أفلامها خلال الفترة التي تتوسط موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ماراثون الأفلام الجديدة التي تستقبلها السينما خلال الفترة القادمة، لتشارك في الفترة بين موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى.

فيلم للايجار لخالد الصاوي

تستعد السينما وبعد طول انتظار وكثير من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، لاستقبال فيلم "للايجار" وذلك في يوم الأربعاء الموافق 26 مايو على أن يتم إقامة عرض خاص للفيلم بأحد المولات الشهيرة، ويشارك في بطولته كلًا من خالد الصاوي، شيرى عادل، محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن الوحدة والعزلة، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار، بحثًا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض، وهو من تأليف وإخراج إسلام بلال.

فيلم ماما حامل ليلى علوي

وتعود الفنانة ليلى علوي للساحة السينمائية من جديد بفيلم "ماما حامل"، والذي من المقرر عرضه فى السينمات يوم 2 يونيو المقبل، وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطار من الكوميديا الاجتماعية.

والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد ونانسي صلاح ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبدالعزيز

كان من المفترض عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للفنان كريم عبد العزيز ضمن قائمة أفلام عيد الفطر هذا العام، ولكنه تم تأجيله للمرة الثانية بسبب تخوف صناع العمل من تراجع إيرادات السينما بعد فرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية على دور العرض السينمائية بسبب جائحة كورونا في موجتها الثانية، ولكننا نترقب عرضها خلال الوقت الحالي للمشاركة في عروض ما بين موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى.

والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.