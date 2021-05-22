/631987/الشوط-الأول-التعادل-الإيجابي-يسيطير-على-مباراة-الأهلي-و-صن-داونز-فيديو

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا بتعادل مميز بعد أن سجل ياسر إبراهيم هدف الفريق الأحمر في الدقيقة 12 من احداث النصف الأول من موقعة المارد الأحمر و بطل جنوب إفريقيا في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يتعادل الفريق الجنوب إفريقي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل متوازن من أجل السيطرة على أحداث اللقاء ، واستطاع النادي الأحمر التحكم في مجريات اللقاء بين الفريقين من خلال ثلاثي الفريق الدفاعي مع خط وسط المارد الأحمر ، قبل أن يسجل الفريق الجنوب إفريقي هدف التعادل في مرمى محمد الشناوي. الأهلي ينهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي واصل صن داونز الجنوب إفريقي الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني بحثا عن عودة تاريخية في لقاء الأهلي لكن وقف خط دفاع المارد الأحمر ومحمد الشناوي كحائط صد أمام الهجمات المتتالية للفريق الجنوب إفريقين حتى أنتهى الشوط الأول من مجريات اللقاء بالتعادل الإيجابي. اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا | صن داونز 1 × 1 الاهلي المصري | هدف التعادل صن داونز د30 HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/VMyWbQ1519 — ضاع وقتي معاهم بين ناقص وزايد (@JuleRobson4) May 22, 2021 صن داونز 0 × 1 الاهلي | هدف ياسر ابراهيم



رابط المباراة بث مباشر: https://t.co/k9fvtarRuH



قناة تليجرام اهداف مباريات اليوم:https://t.co/YGJiAqRssY pic.twitter.com/Jqur6cewSJ — تليجرام اهداف مباريات اليوم (@mgkora1) May 22, 2021 تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة. خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن. تشكيل صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأعلن المدير الفني لنادي صن داونز عن تشكيل لقاء الأهلي والذي جاء كالتالي: حراسة المرمي: اونيانجو. خط الدفاع: مورينا - ناسمنتو - ليبوسا – موديبا. خط الوسط: كويتزي - جالي – ماخوليزي. الهجوم : زواني - شالولايل – سيرينو. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم :جونيور أجايي ومحمد شريف وصلاح محسن والتر بواليا

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