بدء التسجيل لتلقى لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - أعلن الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن بدء التسجيل لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافه العاملين بجامعة طنطا، وذلك ضمن الحملة الموسعة التى تتبنها الجامعة لتوفير اللقاحات لجميع منسوبى الجامعة، ومواجهة الجائحة ومنع انتشار الفيروس.





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