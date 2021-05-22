عاجل.. السيسى يؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية قبرص إلى القاهرة، مؤكداً على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة، والآخذة فى التنامى بين مصر وقبرص فى جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسى والعسكرى والتجارى والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة، كما طالب نقل تحياته إلى الرئيس القبرصى.

من جانبه؛ نقل نيكوس خريستودوليدس تحيات الرئيس القبرصى إلى الرئيس السيسى، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتى تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى ودور محورى فى المنطقة بقيادة الرئيس، مؤكداً أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن الاهتمام القبرصى المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، والتى تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسى المنتظم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما فى منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات فى هذا الإطار، والذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز.

كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية فى ظل الأحداث الأخيرة؛ حيث عبر وزير الخارجية القبرصى عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسى، والتى أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة.

وفى هذا السياق أكد الرئيس السيسى أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى.