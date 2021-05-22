تفاصيل لقاء شكرى ووزير خارجية قبرص

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بهدف تبادل الرؤى حول كيفية دفع علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتين.





وفى تصريح للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إن الوزير خريستودوليدس استمع لعرض الوزير شكرى حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكرى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأوضح شكرى أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، مؤكداً، فى ذات الوقت، أن غياب أى أفق حقيقى لعملية السلام قد يؤدى لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات فى أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمى أن شكرى وخريستودوليدس أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجى، وأواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين فى مختلف أوجه التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة.

كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة فى مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحى بين مصر وقبرص.

واختتم السفير أحمد حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى قيام الوزيرين بالتطرق لمجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا وشرق المتوسط، حيث تم تبادل الرؤى فى هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.