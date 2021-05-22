فيديو جراف.. مشروعات غيّرت وجه العشوائيات وأنقذت أرواح الآلاف فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز تلك المشروعات، مشروع تحويل منطقة المدابغ لمحور ترفيهى وسكنى، وتغيير واجهة العاصمة بإزالة عشوائيات مثلث ماسبيرو.
وتضمنت تحويل عين الصيرة من مقلب للمخلفات لمنطقة جذب سياحى، مع تغيير تل العقارب من منطقة عشوائيات إلى روضة السيدة، ونقل سكان عزبة الصفيح وسيدى فرج لمساكن المحروسة.
وعملت الدولة على إخلاء منطقة بطن البقرة ونقل السكان للأسمرات، وتوفير حياة كريمة لسكان الدويقة ومنشأة ناصر بالأسمرات، إضافة إلى تسليم أسر السكاكينى بالشرابية وحدات بالمحروسة 1 و2.
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