صحة الشيوخ: صندوق الطوارئ الطبية يهدف لمواجهة الكوارث

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن لجنة الصحة برئاسة النائب محمد زكى جزر، وبمشاركة النائب عمرو حجاب، وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة، ناقشت خلال اجتماعها منذ أيام مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، مضيفا أن مشروع القانون يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات ومواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية وما يستجد فى الأزمات الطبية.





وأوضح عبدالماجد، فى بيان له اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من أكثر من نصف مواد مشروع القانون وسوف تواصل اللجنة مناقشة باقى المواد بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية، خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجة بالجلسة العامة للمناقشة وبعدها يتم إقراره. وتابع: "اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التمريض، حيث تم مراجعة أغلب نصوصه، وعندما يتم الانتهاء منه سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته بالمجلس"، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض. ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل أيضا على إعداد دراسة كاملة حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ووضع استراتيجية لصناعة الدواء فى مصر وذلك بمشاركة الوزارات المختصة".

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