محافظ بني سويف يتابع أول يوم عمل للفرق المتحركة للتطعيم ضد فيروس...

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انطلاق أول يوم عمل للفرق المتحركة للتطعيم ضد فيرس كورونا المستجد حيث تم البدء بديوان عام المحافظة ، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف وفق جدول زمني وخطة عمل موضوعة الأماكن العامة والخدمية وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة ، ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع وكلاء الوزارات والأوقاف والقيادات الكنسية والجهات ذات الصلة

أكد محافظ بني سويف على أن الدولة المصرية تبذل قصارى الجهد للحد من تداعيات عدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والقرارات الوقائية ،وتوفير لقاح كورونا ،وإتاحة مراكز التلقيح بالقرى والمدن،بالإضافة إلى الفرق المتحركة التي تضع في خطتها الوصول لكل المناطق البعيدة والمنشآت الخدمية،وذلك بهدف التيسير على المواطنين ، ومؤكدا انتظام عمل الـ 7 مراكز تلقيح على مستوى مركز ومدن المحافظة ،وأنه يتم متابعة سير منظومة العمل وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر هواتفهم المحمولة من موقع وزارة الصحة بالتوجه للحصول على اللقاح

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أنه تم "مؤخرا " إضافة 6 مراكز أخرى لتلقيح التمنيع ضد كورونا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى المركز المتواجد بالمستشفى التخصصي، والتي تعمل بانتظام وتحت إشراف كامل من مديرية الصحة ، مشيرا إلى أن إطلاق الفرق المتحركة يأتي ضمن الإجراءات المنفذة لتيسير اللقاح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين ، والبدء بتوفير اللقاح بأماكن تقديم الخدمات للمواطنين ، والأماكن التي تشهد تجمع المواطنين كدور العبادة وذلك وفق جدول زمني موضوع حسب الأولويات

وأشار وكيل الوزارة إلى الفرق المتحركة يشرف على تنفيذها القطاع الوقائي بأشراف مباشر ومشاركة الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية ، بجانب مراكز المعلومات بالمديرية ،حيث تم وضع خطة عمل يتم تنفيذها من خلال جدول زمني ومكاني محدد ، ليتم تنفيذه على مراحل لتحقيق المستهدف من حملات التطعيم بلقاح كورونا المستجد